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Факты / Украина

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры — Малюська

Пенитенциарная система в Украине планирует привлекать средства, сделав платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах.

Об этом сообщил глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська и добавил, что ожидает принятия решения Кабинета министров о создании специального фонда 22 апреля.

— Соответственно мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер, — пояснил министр.

Кроме того, Минюст планирует менять старые здания следственных изоляторов, расположенные в центральных частях городов, на новые здания, расположенные на окраинах.

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Также ведомство имеет целью продажу замороженных тюрем.

— Мы их будем продавать, а все полученные средства или хотя бы большую их часть будем направлять на капитальное строительство, — заявил Малюська.

Напомним, Минюст разработал законопроект об амнистии около 900 осужденных в связи с эпидемией Covid-19.

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