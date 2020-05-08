Телевизор и современный ремонт: как выглядят платные камеры в СИЗО и цены

В Украине запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в СИЗО.

В Киевском СИЗО заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Стоимость размещения в Киеве 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн в неделю и 12 тыс. грн в месяц.

— Полученные средства СИЗО направят на поддержку надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями, — отметил министр юстиции Денис Малюська.

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Он добавил, что эти камеры созданы не для предоставления VIP-услуг.

— Как видно из фотографий ничего удивительного мы не предлагаем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно, площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. И ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах, — отметил Малюська.

Напомним, впервые о камерах СИЗО повышенного комфорта Дмитрий Малюська сообщил 18 апреля.