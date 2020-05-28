И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец проверит Национальное агентство по предотвращению коррупции на основании заявления народного депутата Гео Лероса относительно потенциального конфликта интересов, которое 28 мая поступило в НАПК.

Сотрудники НАПК приняли у депутата заявление и соответствующие материалы. На основании заявления начат мониторинг за соблюдением Ольгой Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов.

Речь идет о том, что у Буславец возник конфликт интересов во время дачи отдельного поручения директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности министерства и Энергоатому, но при этом не уточняется, что это за поручение.

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В свою очередь Лерос на своей странице в соцсети объяснил суть своего обращения в НАПК – это поручение о возможном майнинге криптовалют атомными станциями при участии подразделения Энергоатома, в котором работает сын министра.

Напомним, в соответствии с прогнозным энергетическим балансом на 2020 год, производство электроэнергии на украинских АЭС будет сокращено до половины мощности. В то же время производство дорогой “зеленой” энергии возросло почти вдвое, что уже спровоцировало значительный рост цен на электричество.

К таким последствиям привели решения и. о. министра энергетики и угольной промышленности Ольги Буславец, которая лоббирует интересы компании ДТЭК, контролирующей 63% производства тепловой генерации, 90% – добычи энергетического угля и 25% – производства генерации из возобновляемых источников энергии.

Также она поручила Энергоатому изучить возможность майнинга криптовалюта на АЭС.

Источник: НАЗК