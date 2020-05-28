В. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгу Буславець перевірить Національне агентство запобігання корупції на підставі заяви народного депутата Гео Лероса щодо потенційного конфлікту інтересів, яка 28 травня надійшла до НАЗК.

Співробітники НАЗК прийняли у депутата заяву та відповідні матеріали. На підставі заяви розпочато моніторинг за дотриманням Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів.

Йдеться про те, що у Буславець виник конфлікт інтересів під час надання окремого доручення директорату розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості міністерства та Енергоатому, проте не уточнюється, що це за доручення.

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У свою чергу Лерос на своїй сторінці у соцмережі пояснив суть свого звернення до НАЗК – це доручення про можливий майнінг криптовалют атомними станціями за участю підрозділу Енергоатому, в котрому працює син міністра.

Нагадаємо, згідно з прогнозним енергетичним балансом на 2020 рік, виробництво електроенергії на українських АЕС буде скорочено до половини потужності. Водночас виробництво дорогої “зеленої” енергії зросло майже вдвічі, що вже спровокувало значне зростання цін на електрику.

До таких наслідків призвели рішення в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості Ольги Буславець, яка лобіює інтереси компанії ДТЕК, що контролює 63% виробництва теплової генерації, 90% – видобутку енергетичного вугілля та 25% – виробництва генерації з відновлюваних джерел енергії.

Також вона доручила Енергоатому вивчити можливість майнінгу криптовалют на АЕС.

Джерело: НАЗК