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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина понесет миллиардные убытки: Минэнерго планирует остановить блоки АЭС

В Украине могут остановить три энергоблока АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшить производство электроэнергии еще на пяти блоках.

Такое решение инициирует и.о. министра энергетики Ольга Буславец, заявил экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

Остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая, добавил он.

По словам Лещенко, остановка блоков АЭС играет на руку олигархам и может нанести миллиардные убытки государству.

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Украина понесет миллиардные убытки: Минэнерго планирует остановить блоки АЭС

Напомним, Кабинет министров назначил Ольгу Буславец в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины 16 апреля.

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