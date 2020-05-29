Кабмин предлагает пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения и “зеленый тариф” для обеспечения финансовой стабильности энергетики из-за экономического кризиса в результате коронавируса.

Об этом сообщается в правительственной программе стимулирования экономики, которую Кабинет министров опубликовал 28 мая.

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— В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии, — говорится в плане правительства.

Среди запланированных инициатив:

урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии и гарантированного покупателя;

пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA;

изменение тарифов на электроэнергию, отпускаемых населению.

Ранее Факты ICTV сообщали, Кабмин принял решение уменьшить мощности государственных атомных электростанций и увеличить закупки в угольных ТЭС.

По мнению экспертов, это решение может не только ухудшить состояние государственной экономики, но и повлиять на экологию. Атомная энергия, от которой хотят отказаться, является самым чистым способом добычи электроэнергии.

Зато на рынке появился новый мощный игрок — электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), прежде всего солнечные (СЭС) и ветряные (ВЭС).

Соответственно цены на электроэнергию начали расти для предпринимателей из-за использования более дорогого ресурса.