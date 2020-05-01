Подорожание электроэнергии: украинцев ждет повышение коммуналки и цен в магазинах

Правительство приняло решение уменьшить мощности государственных атомных электростанций и увеличить закупки у угольных ТЭС, которые принадлежат частной компании-монополистке ДТЭК.

К слову, государственные АЭС дают самую дешевую электроэнергию, а закупка у частников будет стоить дорого.

— Мы немного так удивлены таким решением ведь это самый дешевый вид генерации и к чему это приведет? Конечно это приведет к повышению тарифа для населения и для промышленности, — сказал эксперт в отрасли и екссекретарка комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая.

Правительство планирует уже 10 мая приостановить работу трех блоков АЭС и снизить мощности еще пяти. Из-за этого Украина потеряет 40% самой дешевой электроэнергии и должна будет закупать ее дороже в три раза.

Читайте: В Украине рекордно подорожало электричество — причина

— Всегда такие схемы объясняются красивыми словами. Но схема – это схема. Генерация атомных электростанций должны включаться в первую очередь – потому что она является найдешешвша. А самая дорогая должна включаться после более дешевых, — сказал глава комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По мнению экспертов, решение Кабмина может не только ухудшить состояние государственной экономики, но и повлиять на экологию. Атомная энергия, от которой хотят отказаться, является чистейшим способом добычи электроенергии. Перейти хотят на сжигание угля.

— Уголь сжигается на советских ТЭС, которые никто не модернизировал за последнее время. КПД желает лучшего. Поэтому удивляет такое решение правительства, — сказал заместитель главы комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

Последствия решения правительства, если оно все же будет воплощено, ощутит каждый украинец. Это отразится на коммунальных платежках и ценах в магазинах.

— Все это, как цепная реакция, приведет к тому, что по цепочке с увеличением цены на электроэнергию будет увеличиваться и цена для конечного потребителя. И это на самом деле путь к полной экономической катастрофе для страны, — сказала Войцицкая.

Напомним, 30 апреля заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский подверг жесткой критике программу правительства. Он указал на отсутствие взаимодействия Кабмина с парламентскими структурами, отметив, что не было никаких консультаций перед внесением программы, несмотря на его неоднократные просьбы.