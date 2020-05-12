Правительство не планирует в 2020 году повышать тарифы на электроэнергию для населения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

– Это важный индикатор, он согласован с президентом. Этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать, – отметил глава правительства.

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Напомним, месяц назад тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий выросли на 35%. Теперь они вдвое выше, чем в соседней Польше или Румынии.

А НКРЭКУ предложила отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час электроэнергии.

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