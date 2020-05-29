Кабмін пропонує переглянути тарифи на електроенергію для населення та “зелений тариф” для забезпечення фінансової стабільності енергетики через економічну кризу внаслідок коронавірусу.

Про це повідомляється в урядовій програмі стимулювання економіки, яку Кабінет міністрів опублікував 28 травня.

Читайте: Підвищення тарифів на електрику для населення у 2020 не буде – Шмигаль

– В умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії, – йдеться у плані уряду.

Серед запланованих ініціатив:

врегулювання заборгованості між учасниками ринку електроенергії та гарантованого покупця;

перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та запровадження граничного строку реалізації проектів pre-PPA;

зміна тарифів на електроенергію, що відпускаються населенню.

Раніше Факти ICTV повідомляли, Кабмін ухвалив рішення зменшити потужності державних атомних електростанцій і збільшити закупівлі у вугільних ТЕС.

На думку експертів, це рішення може не тільки погіршити стан державної економіки, а й вплинути на екологію. Атомна енергія, від якої хочуть відмовитися, є найчистішим способом видобутку електроенергії.

Натомість на ринку з’явився новий потужний гравець – електростанції на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ), насамперед сонячні (СЕС) та вітряні (ВЕС).

Відповідно ціни на електроенергію почали зростати для підприємців через використання більш дорогого ресурсу.