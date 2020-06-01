Что мешает выдавать ипотеку под 10% — объяснение министра финансов Марченко

Ипотеку под 10% для украинцев не могут запустить из-за законодательных ограничений, связанных с пропиской детей.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

— Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неуплате по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры. С точки зрения ставки, банки подтверждают, что 10% ипотека может быть, — добавил Марченко.

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В Национальном банке заявляли, что для снижения ставок по ипотечным кредитам до 10% необходимо существенно снизить ставки по депозитам.

Доступ к дешевой ипотеке

Ипотека — это долгосрочный кредит на покупку жилья. Такие программы распространены и работают уже не первое десятилетие в развитых странах. Главное преимущество при приобретении жилья через ипотеку — это небольшой процент, который выплачивается банка.

В Украине было несколько попыток ввести ипотечное кредитование, но все они заканчивались провалами.

Раньше президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время для каждого украинца ипотека будет под 10%.