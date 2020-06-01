Що заважає видавати іпотеку під 10% – пояснення міністра фінансів Марченка

Іпотеку під 10% для українців не можуть запустити через законодавчі обмеження, які пов’язані з пропискою дітей.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
– Якщо у квартирі прописали дитину, банк не зможе стягнути цю квартиру при несплаті по іпотеці. Якщо вирішити це питання, це спростить багато процедур. З точки зору ставки, так, банки підтверджують, що 10% іпотека може бути, – додав Марченко.
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У Національному банку заявляли, що для зниження ставок за іпотечними кредитами до 10% необхідно істотно знизити ставки за депозитами.
Доступ до дешевої іпотеки
Іпотека – це довгостроковий кредит на покупку житла. Такі програми поширені та працюють уже не перше десятиліття у розвинених країнах. Головна перевага при придбані житла через іпотеку – це невеликий відсоток, який виплачується банку.
В Україні було кілька спроб запровадити іпотечне кредитування, але всі вони закінчувались провалами.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом для кожного українця іпотека буде під 10%.