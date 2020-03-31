Проверяем требования к заявлению на ипотеку
Поскольку ипотека — это долгосрочный кредит на покупку недвижимости, банки выставляют ряд требований к заявителям, которые он должен соблюдать, чтобы иметь шанс получить кредит.
Так, при минимальной зарплате можете даже не надеяться на ипотеку.
— У человека должен быть источник дохода. Также каждый банк для себя решает, насколько он готов или не готов для себя рассматривать неподтвержденные доходы.
Однозначно человек должен быть трудоустроен и иметь определенный уровень дохода, но точно не минимальный, — рассказал Фактам ICTV директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев.
Обычно банки выставляют следующие требования:
- прописка в регионе получения ипотеки;
- возраст от 21 года;
- гражданство Украины;
- трудовой стаж не менее года (шесть месяцев на последнем месте работы);
- первый взнос за недвижимость;
- позитивная кредитная история.
Выбираем рынок
Если вы соответствуете требованиям для получения ипотеки, стоит выбрать рынок, на котором вы собираетесь покупать квартиру.
От этого зависит, в какой банк следует обращаться.
Ипотека на первичном рынке — это кредит на покупку жилья, которое строится.
На вторичном рынке — кредит на уже построенный дом, квартиру.
— Каждый банк для себя определяет ту сферу, где он работает, потому что и первичный, и вторичный рынок имеют абсолютно разный набор как и каналов продаж, так и рисков, которые сопутствуют этому виду кредитования.
То есть банк может работать на вторичном рынке, однако может абсолютно не работать на первичном, потому как риски для него там существенно выше, — говорит банкир.
Выбираем банк
После выбора рынка необходимо найти банк, в котором можно взять соответствующую ипотеку. Нужно помнить, что не все банки работают и на первичном, и на вторичном рынке.
Для ипотеки на вторичном рынке вы можете обратиться в:
- Приватбанк (ставка от 12% до 15,5% годовых);
- Ощадбанк (от 15% годовых);
- Укргазбанк (от 15,5% годовых);
- Кредобанк (от 15,9% годовых);
- Правекс Банк (от 9,99% годовых);
- банк Глобус (от 17,99% годовых).
Выбирая банк на первичном рынке, нужно ориентироваться в его специфике.
— Специфика работы первичного рынка подразумевает, что банки работают с конкретными застройщиками. Не будет такого, что банк будет кредитовать любую недвижимость, которая строится.
Банки смотрят на застройщика, проверяют его и только после этого принимают решение, работать с ним или нет, — рассказывает директор департамента розничного бизнеса банка Глобус.
На первичном рынке работают:
- банк Глобус;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- Кредобанк.
Собираем документы
Для того, чтобы получить ипотеку, вам потребуются такие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код плательщика налогов;
- копия трудовой книжки;
- справка о доходах;
- заполненное заявление на получение ипотеки;
- паспорт и идентификационный код жены/мужа (если состоите в браке);
- документы о праве собственности продавца на недвижимость (вторичный рынок);
- документ, подтверждающий выбор недвижимости, которая строится (первичный рынок);
- справка о государственной регистрации (для предпринимателей).
Банк также вправе потребовать дополнительные документы об источниках дохода и не только.
Подаем документы и ждем ответа
Когда все документы собраны и выбран банк, можно подавать их.
Решение по ипотеке принимается не сразу. Обычно на рассмотрение соответствующего заявления уходит несколько дней.
— Конечно же, решение не принимается моментально. То есть пакет документов подается, как правило, в отделение банка.
Дальше уже банк рассматривает его. Эталонный вариант времени рассмотрения – это сутки. То есть сегодня подали, а завтра уже будет решение, — говорит Замотаев.
Однако чаще всего заявление на получение ипотеки рассматривают около трех-пяти рабочих дней.
Выплачиваем ипотеку
Если вы получили удовлетворительный ответ по ипотеке, то можете покупать желанную квартиру и готовиться к выплатам кредита по договору.
В нем должно быть четко расписано, когда и какую суму вы должны платить банку. Будьте осторожны, чтобы не просрочить выплаты, иначе начнутся проблемы.
— Во время подписания кредитного договора формируется определенный график платежей, который всегда предусматривает ежемесячные платежи…
Если же клиент, по каким-то причинам, не справляется с нагрузкой, которая была установлена, то он «вываливается» в просрочку, которая подразумевает повышенную процентную ставку и, возможно, дополнительные штрафы, — объясняет банкир.
Если такая проблема «одноразовая», то клиент может вернуться в обычный график через какое-то время и выплачивать ипотеку, как и раньше.
Однако если проблема более серьезная, то желательно обратиться в банк, чтобы найти приемлемый вариант по обслуживанию кредита в новых условиях.
Например, если вы потеряли работу, однако есть перспектива найти новую в течение трех-пяти месяцев, то банк может реструктурировать ипотеку. Нужно быть готовым к тому, что проценты все равно придется выплачивать, ведь банк обязан начислять их ежемесячно.
— Если есть понимание, что финансовое состояние клиента очень сильно изменилось и нет внятных перспектив по его платежеспособности, тогда лучше искать вместе с банком варианты по реализации купленной недвижимости, за счет чего банк закроет кредит, — подытожил Замотаев.
В таком случае вы также получите сумму, которая уже была выплачена по кредиту.