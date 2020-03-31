PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Как взять ипотеку в Украине
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Как взять ипотеку в Украине
Как взять ипотеку в Украине

Покупка квартиры — достаточно важный вопрос для жителей любой страны, а в Украине он стоит особенно остро. На что обращать внимание, в какой банк обращаться для взятия ипотеки на квартиру и какие требования кредиторов — читайте на Фактах ICTV.

Проверяем требования к заявлению на ипотеку

Поскольку ипотека — это долгосрочный кредит на покупку недвижимости, банки выставляют ряд требований к заявителям, которые он должен соблюдать, чтобы иметь шанс получить кредит.

Так, при минимальной зарплате можете даже не надеяться на ипотеку.

— У человека должен быть источник дохода. Также каждый банк для себя решает, насколько он готов или не готов для себя рассматривать неподтвержденные доходы.

Однозначно человек должен быть трудоустроен и иметь определенный уровень дохода, но точно не минимальный, — рассказал Фактам ICTV директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев.

Обычно банки выставляют следующие требования:

  • прописка в регионе получения ипотеки;
  • возраст от 21 года;
  • гражданство Украины;
  • трудовой стаж не менее года (шесть месяцев на последнем месте работы);
  • первый взнос за недвижимость;
  • позитивная кредитная история.

Выбираем рынок

Если вы соответствуете требованиям для получения ипотеки, стоит выбрать рынок, на котором вы собираетесь покупать квартиру.

От этого зависит, в какой банк следует обращаться.

Ипотека на первичном рынке — это кредит на покупку жилья, которое строится.

На вторичном рынке — кредит на уже построенный дом, квартиру.

— Каждый банк для себя определяет ту сферу, где он работает, потому что и первичный, и вторичный рынок имеют абсолютно разный набор как и каналов продаж, так и рисков, которые сопутствуют этому виду кредитования.

То есть банк может работать на вторичном рынке, однако может абсолютно не работать на первичном, потому как риски для него там существенно выше, — говорит банкир.

Выбираем банк

После выбора рынка необходимо найти банк, в котором можно взять соответствующую ипотеку. Нужно помнить, что не все банки работают и на первичном, и на вторичном рынке.

Для ипотеки на вторичном рынке вы можете обратиться в:

  • Приватбанк (ставка от 12% до 15,5% годовых);
  • Ощадбанк (от 15% годовых);
  • Укргазбанк (от 15,5% годовых);
  • Кредобанк (от 15,9% годовых);
  • Правекс Банк (от 9,99% годовых);
  • банк Глобус (от 17,99% годовых).

Выбирая банк на первичном рынке, нужно ориентироваться в его специфике.

— Специфика работы первичного рынка подразумевает, что банки работают с конкретными застройщиками. Не будет такого, что банк будет кредитовать любую недвижимость, которая строится.

Банки смотрят на застройщика, проверяют его и только после этого принимают решение, работать с ним или нет, — рассказывает директор департамента розничного бизнеса банка Глобус.

На первичном рынке работают:

  • банк Глобус;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк;
  • Приватбанк;
  • Кредобанк.

Собираем документы

Для того, чтобы получить ипотеку, вам потребуются такие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код плательщика налогов;
  • копия трудовой книжки;
  • справка о доходах;
  • заполненное заявление на получение ипотеки;
  • паспорт и идентификационный код жены/мужа (если состоите в браке);
  • документы о праве собственности продавца на недвижимость (вторичный рынок);
  • документ, подтверждающий выбор недвижимости, которая строится (первичный рынок);
  • справка о государственной регистрации (для предпринимателей).

Банк также вправе потребовать дополнительные документы об источниках дохода и не только.

Подаем документы и ждем ответа

Когда все документы собраны и выбран банк, можно подавать их.

Решение по ипотеке принимается не сразу. Обычно на рассмотрение соответствующего заявления уходит несколько дней.

— Конечно же, решение не принимается моментально. То есть пакет документов подается, как правило, в отделение банка.

Дальше уже банк рассматривает его. Эталонный вариант времени рассмотрения – это сутки. То есть сегодня подали, а завтра уже будет решение, — говорит Замотаев.

Однако чаще всего заявление на получение ипотеки рассматривают около трех-пяти рабочих дней.

Выплачиваем ипотеку

Если вы получили удовлетворительный ответ по ипотеке, то можете покупать желанную квартиру и готовиться к выплатам кредита по договору.

В нем должно быть четко расписано, когда и какую суму вы должны платить банку. Будьте осторожны, чтобы не просрочить выплаты, иначе начнутся проблемы.

— Во время подписания кредитного договора формируется определенный график платежей, который всегда предусматривает ежемесячные платежи…

Если же клиент, по каким-то причинам, не справляется с нагрузкой, которая была установлена, то он «вываливается» в просрочку, которая подразумевает повышенную процентную ставку и, возможно, дополнительные штрафы, — объясняет банкир.

Если такая проблема «одноразовая», то клиент может вернуться в обычный график через какое-то время и выплачивать ипотеку, как и раньше.

Однако если проблема более серьезная, то желательно обратиться в банк, чтобы найти приемлемый вариант по обслуживанию кредита в новых условиях.

Например, если вы потеряли работу, однако есть перспектива найти новую в течение трех-пяти месяцев, то банк может реструктурировать ипотеку. Нужно быть готовым к тому, что проценты все равно придется выплачивать, ведь банк обязан начислять их ежемесячно.

— Если есть понимание, что финансовое состояние клиента очень сильно изменилось и нет внятных перспектив по его платежеспособности, тогда лучше искать вместе с банком варианты по реализации купленной недвижимости, за счет чего банк закроет кредит, — подытожил Замотаев.

В таком случае вы также получите сумму, которая уже была выплачена по кредиту.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка