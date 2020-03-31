Поскольку ипотека — это долгосрочный кредит на покупку недвижимости, банки выставляют ряд требований к заявителям, которые он должен соблюдать, чтобы иметь шанс получить кредит.

Так, при минимальной зарплате можете даже не надеяться на ипотеку.

— У человека должен быть источник дохода. Также каждый банк для себя решает, насколько он готов или не готов для себя рассматривать неподтвержденные доходы. Однозначно человек должен быть трудоустроен и иметь определенный уровень дохода, но точно не минимальный, — рассказал Фактам ICTV директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев.

Обычно банки выставляют следующие требования: