Київське метро повідомило про можливе замінування моста Метро.

Міст Метро перекрили, а працівники поліції закрили проїзд транспорту.

У зв’язку з цим червона лінія метро працювала лише від станції Академмістечко до станції Хрещатик та від станції Лісова до Дарниця.

Близько 16 години метро відновило свою роботу у звичайному режимі.

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Також стало відомо, що на мосту стоїть чоловік, тримаючи у руках пакет з невідомим вмістом, та погрожує підірвати споруду.

Згодом чоловіка вдалося затримати і встановити, що “вибухівка” виявилася муляжем.

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За даними патрульної поліції, близько 14.00 надійшло повідомлення про замінування мосту Метро у Києві.

Патрульні відразу перекрили рух в обох напрямах та викликали оперативно-слідчу групу та вибухотехніків.

У столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.