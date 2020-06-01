Київське метро повідомило про можливе замінування моста Метро.
Міст Метро перекрили, а працівники поліції закрили проїзд транспорту.
У зв’язку з цим червона лінія метро працювала лише від станції Академмістечко до станції Хрещатик та від станції Лісова до Дарниця.
Близько 16 години метро відновило свою роботу у звичайному режимі.
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Також стало відомо, що на мосту стоїть чоловік, тримаючи у руках пакет з невідомим вмістом, та погрожує підірвати споруду.
Згодом чоловіка вдалося затримати і встановити, що “вибухівка” виявилася муляжем.
За даними патрульної поліції, близько 14.00 надійшло повідомлення про замінування мосту Метро у Києві.
Патрульні відразу перекрили рух в обох напрямах та викликали оперативно-слідчу групу та вибухотехніків.
У столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.