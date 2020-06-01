Как будут ослаблять карантин в самых проблемных регионах Украины

С 1 июня 2020 года Украина перешла к третьему этапу ослабления карантинных мероприятий. Правительство разрешило открыть спортзалы и фитнес-центры, учебные заведения, восстановить межобластные автомобильные и железнодорожные перевозки.

Пока эти меры не касаются трех областей Украины — Черновицкой, Ровенской и Львовской. В первый день лета эпидситуация в этих регионах не соответствует требованиям, которые могли бы позволить ослабить карантин. Кроме того, большое количество больных коронавирусом в Киеве.

Факты ICTV выяснили, как сегодня живут регионы.

Черновицкая область: пока на нуле, но выходить из карантина не спешит

Буковина в течение пандемии была лидером по количеству больных коронавирусом. Держит эту неутешительную пальму первенства она и сейчас: по состоянию на 1 июня в регионе зафиксировали 3 377 случаев, 149 человек за время пандемии умерли от вируса.

Сейчас область не соответствует критерию по количеству новых случаев на 100 тыс. населения, поэтому пока она не выходит из карантина.

— На сегодня у нас не отвечает один из показателей постановления Кабмина №392, а именно количество новых случаев на 100 тыс населения. Поэтому область остается в условиях, предусмотренных постановлением №211, — рассказал Фактам ICTV первый заместитель председателя Черивецькои ОГА Богдан Ковалюк.

По его словам, регион пока находится на нуле и продолжает жить в условиях жестокого карантина, в котором жила страна два месяца.

— Мы пока не переходили ни к одному этапу, мы на старте. У нас работают только заведения торговли, — комментирует Богдан Ковалюк.

Хотя сегодня в регионе все же фиксируют положительную динамику, поэтому область в ближайшее время может ослабить определенные меры хотя бы в некоторых районах. Тем более в них по состоянию на 1 июня нет ни одного зараженного.

— Есть обращения районных советов, поэтому мы ведем переговоры с государственной комиссией, чтобы такие изменения ввести, — объясняет заместитель.

Но несмотря на положительную тенденцию, регион не спешит выходить из карантина.

— Мы видим динамику, она стабильно положительная. Каждый день уменьшается количество новых случаев, поэтому наше задание сохранить такую ​​тенденцию. Если мы выйдем из карантина на две недели позже, это не изменит ситуацию, но убережет от возвращения в новый виток пандемии, — подводит итог Богдан Ковалюк.

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Ровенская область: карантин могут даже усилить

В топ-3 региона, где сложная ситуация с коронавирусом входит Ровенская область. По состоянию на 1 июня и зафиксировали 1 802 случая вируса, 38 человек умерли.

По информации Ровенской ОГА, заболеваемость в регионе на спад не идет, но и не растет.

— Есть такой показатель — не более 150 больных в неделю на область. Когда он меньше, тогда можно ослаблять. У нас он больше, поэтому не можем ослаблять, — рассказал Фактам ICTV начальник управления информационной деятельности и связей с общественностью Ривненской ОГА Александр Полищук.

По его словам, сейчас в регионе работают отдельные рынки, спецмаршруты для подвоза медиков или работников на отдельные предприятия.

— Межрайонное сообщения не работает, маршрутки не ездят, в церкви службы не идут, дети в садики не ходят. Сложно сказать, когда зайдем в следующий этап, — добавляет Александр Полищук.

Хотя в регионе могут ослабить определенные меры в отдельных районах, где ситуация с заболеваемостью положительная.

— У нас 16 районов. Есть районы, где три случая за весь карантин или один. В течение 48 часов соберем комиссию ТЭБ и ЧС и рассмотрим возможность ослабить карантин в отдельных районах, — добавляет начальник управления информационной деятельности и связей с общественностью.

А вот где эпидситуация сложная, режим могут сохранить или даже усилить.

Львовская область: карантин продлили до 5 июня

Среди областей, где ситуация с коронавиурсом пока неутешительна, и Львовская область. По состоянию на и июня 1 700 подтвержденных случаев вируса, 56 человек за время эпидемии умерли.

Поэтому 1 июня регион не перешел к следующему этапу отмены мер, а продолжил карантин до 5 июня.

— Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин. Область имеет показатель 7,5, но во Львове он — 27,3, поэтому средний показатель — 13, — сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Львовской ОГА.

В регионе ранее ослабили меры, с 15 мая разрешены индивидуальные тренировки спортсменов, работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения, непродовольственных рынков, медицинская практика, деятельность АЗС, техобслуживание автотранспорта, строительные работы, ремонт техники, деятельность музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников.

Но 1 июня регион не сделал еще один шаг и не разрешил работу фитнес-центров и детских садов. Хотя продолжение мероприятий может быть на несколько дней.

— Если инцидентность упадет в последующие дни, то в среду ТЭБ и ЧС будет заседать и ослабит карантин, но пока он продлен, — подводят итог в пресс-службе Львовской ОГА.

Как сообщили Фактам ICTV собственные источники в Минздраве, ситуация с отменой или усилением мер в том или ином регионе находится в руках локальных штабов. Что касается Киева, то вводят или отменяют меры городские власти — вопрос решает мэр Виталий Кличко.

Людмила Грубник