Ослабление карантина с 1 июня: что разрешено и список областей

В Украине 1 июня стартовал третий этап ослабления карантина, к которому готовы большинство областей, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня открылись спортзалы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновлено межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.

В то же время он подчеркнул, что эти смягчения не касаются четырех областей — Черновицкой, Ровенской, Львовской и Донецкой, где эпидемическая ситуация до сих пор сложная.

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Глава правительства напомнил правила, при которых смогут работать открытые заведения:

проверка температуры;

соблюдение дистанции;

вход только в масках;

регулярная дезинфекция рук и поверхностей.

Что не может работать с 1 июня:

спа-зоны;

фитнес-бары;

использование мнофункциональных тренажеров несколькими людьми;

под запретом услуги массажа;

многократные полотенца и кулеры с водой в залах;

детские комнаты;

занятия с детьми до 12 лет.

По данным Минздрава, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы пять областей — Черниговская, Ровенская, Львовская, Донецкая — и город Киев.

За последние сутки 340 украинцев заболели коронавирусом. В целом по состоянию на 1 июня в стране уже 24 012 инфицированных. Из них выздоровели 9 690, а умерли – 718.

С 15 июня Украина планирует восстановить внутреннее и международное авиасообщение, которое было приостановлено с 17 марта из-за пандемии коронавируса. Это будет уже четвертый этап ослабления карантина.

Источник: Денис Шмигаль