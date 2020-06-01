Ослабление карантина с 1 июня: что разрешено и список областей

В Украине 1 июня стартовал третий этап ослабления карантина, к которому готовы большинство областей, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сегодня открылись спортзалы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновлено межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.
В то же время он подчеркнул, что эти смягчения не касаются четырех областей — Черновицкой, Ровенской, Львовской и Донецкой, где эпидемическая ситуация до сих пор сложная.
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Глава правительства напомнил правила, при которых смогут работать открытые заведения:
- проверка температуры;
- соблюдение дистанции;
- вход только в масках;
- регулярная дезинфекция рук и поверхностей.
Что не может работать с 1 июня:
- спа-зоны;
- фитнес-бары;
- использование мнофункциональных тренажеров несколькими людьми;
- под запретом услуги массажа;
- многократные полотенца и кулеры с водой в залах;
- детские комнаты;
- занятия с детьми до 12 лет.
По данным Минздрава, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы пять областей — Черниговская, Ровенская, Львовская, Донецкая — и город Киев.
За последние сутки 340 украинцев заболели коронавирусом. В целом по состоянию на 1 июня в стране уже 24 012 инфицированных. Из них выздоровели 9 690, а умерли – 718.
С 15 июня Украина планирует восстановить внутреннее и международное авиасообщение, которое было приостановлено с 17 марта из-за пандемии коронавируса. Это будет уже четвертый этап ослабления карантина.
Источник: Денис Шмигаль