PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Ослабление карантина с 1 июня: что разрешено и список областей

В Украине 1 июня стартовал третий этап ослабления карантина, к которому готовы большинство областей, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня открылись спортзалы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновлено межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.

В то же время он подчеркнул, что эти смягчения не касаются четырех областей — Черновицкой, Ровенской, Львовской и Донецкой, где эпидемическая ситуация до сих пор сложная.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Глава правительства напомнил правила, при которых смогут работать открытые заведения:

  • проверка температуры;
  • соблюдение дистанции;
  • вход только в масках;
  • регулярная дезинфекция рук и поверхностей.

Что не может работать с 1 июня:

  • спа-зоны;
  • фитнес-бары;
  • использование мнофункциональных тренажеров несколькими людьми;
  • под запретом услуги массажа;
  • многократные полотенца и кулеры с водой в залах;
  • детские комнаты;
  • занятия с детьми до 12 лет.

Послаблення карантину з 1 червня

По данным Минздрава, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы пять областей — Черниговская, Ровенская, Львовская, Донецкая — и город Киев.

Карантин в Україні

За последние сутки 340 украинцев заболели коронавирусом. В целом по состоянию на 1 июня в стране уже 24 012 инфицированных. Из них выздоровели 9 690, а умерли – 718.

С 15 июня Украина планирует восстановить внутреннее и международное авиасообщение, которое было приостановлено с 17 марта из-за пандемии коронавируса. Это будет уже четвертый этап ослабления карантина.

Источник: Денис Шмигаль

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка