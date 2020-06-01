Як послаблюватимуть карантин у найпроблемніших регіонах України

З 1 червня 2020 року Україна увійшла до третього етапу послаблення карантинних заходів. Уряд дозволив відкрити спортзали та фітнес-центри, заклади освіти, відновити міжобласні автомобільні та залізничні перевезення.

Поки ці заходи не стосуються трьох областей України – Чернівецької, Рівненської та Львівської. У перший день літа епідситуація у цих регіонах не відповідає вимогам, які б дозволити послабити карантин. Крім того, велика кількість хворих на коронавірус у Києві.

Факти ICTV з’ясували, як сьогодні живуть регіони та коли готуються скасувати обмеження.

Чернівецька область: поки на нулі, але виходити з карантину не поспішає

Буковина упродовж пандемії була лідером за кількістю хворих на коронавірус. Тримає цю невтішну пальму першості вона і наразі: станом на 1 червня у регіоні зафіксували 3 377 випадків, 149 людей за час епідемії померли від вірусу.

Нині область не відповідає критерію з кількості нових випадків на 100 тис. населення, тому поки вона не виходить з карантину.

– На сьогодні у нас не відповідає вимогам один з показників постанови Кабміну №392, а саме кількість нових випадків на 100 тис населення. Тому область залишається в умовах, передбачених постановою №211, – розповів Фактам ICTV перший заступник голови Черівецької ОДА Богдан Ковалюк.

За його словами, регіон поки перебуває на нулі і продовжує жити в умовах жорстокого карантину, у якому жила країна два місяці.

– Ми поки не переходили до жодного етапу, ми на старті. У нас працюють лише заклади торгівлі, – коментує Богдан Ковалюк.

Хоча сьогодні у регіоні все ж фіксують позитивну динаміку, тому область найближчим часом може послабити певні заходи хоча б у деяких районах. Тим паче у деяких з них станом на 1 червня немає жодного зараженого.

– Є звернення районних рад, тому ми ведемо переговори з державної комісію, щоб такі зміни ввести, – пояснює заступник.

Але незважаючи на позитивну тенденцію, регіон не поспішає виходити з карантину.

– Ми бачимо динаміку, вона стабільно позитивна. Кожного дня зменшується кількість нових випадків, тому наше завдання зберегти таку тенденцію. Якщо ми вийдемо з карантину на два тижні пізніше, це не змінить ситуацію, але вбереже від повернення у новий виток пандемії, – підсумовує Богдан Ковалюк.

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Рівненська область: карантин можуть навіть посилити

У топ-3 регіони, де складна ситуація з коронавірусом входить і Рівненська область. Станом на 1 червня та зафіксували 1 802 випадки вірусу, 38 людей померло.

За інформацією Рівненської ОДА, захворюваність у регіоні на спад не йде, але і не зростає.

– Є такий показник – не більше 150 хворих на тиждень на область. Коли він менший, тоді можна послаблювати. У нас він більший, тому не можемо послаблювати, – розповів Фактам ICTV начальник управління інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Рівненскьої ОДА Олександр Поліщук.

За його словами, нині у регіоні працюють окремі ринки, спецмаршрути для довезення медиків або працівників на окремі підприємства.

– Міжрайонне сполучення не працює, маршрутки не їздять, у церквах не правиться, діти у садочки не ходять. Складно сказати, коли зайдемо у наступний етап, – додає Олександр Поліщук.

Хоча у регіоні можуть послабити певні заходи у окремих районах, де ситуація із захворюваністю позитивна.

– У нас 16 районів. Є райони, де три випадки за весь карантин чи один. Упродовж 48 годин зберемо комісю ТЕБ і НС і розглянемо можливість послабити карантин в окремих районах, – додає начальник управління інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю.

А ось, де епідситуація складна, режим можуть зберегти чи навіть посилити.

Львівська область: карантин продовжили до 5 червня

Серед областей, де ситуація з коронавіурсом поки невтішна, і Львівська область. Станом на 1 червня 1 700 підтверджених випадків вірусу, 56 людей за час епідемії померли.

Тому 1 червня регіон не перейшов до наступного етапу скасування заходів, а продовжив карантин до 5 червня.

– Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин. Область має показник 7,5, але у Львові він – 27,3, тому середній показник – 13, – повідомили Фактам ICTV у прес-службі Львіської ОДА.

У регіоні раніше послабили заходи, з 15 травня дозволені індивідуальних тренування спортсменів, робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення, непродовольчих ринків, медична практика, діяльність АЗС, техобслуговування автотранспорту, будівельні роботи, ремонт техніки, діяльність музеїв просто неба та історико-культурних заповідників.

Але 1 червня регіон не зробив ще один крок та не дозволив роботу фітнес-центрів та дитячих садочків. Хоча продовження заходів може бути лише на кілька днів.

– Якщо інцидентність впаде у наступні дні, то у середу комісія ТЕБ і НС буде засідати і послабить карантин, але наразі його продовжили, – підсумовують у прес-службі Львіської ОДА.

Як повідомили Фактам ICTV власні джерела у МОЗ, ситуація зі скасуванням чи посиленням заходів у тому чи іншому регіоні перебуває у руках локальних штабів. Що стосується Києва, то вводить чи скасовує заходи міська влада – питання вирішує мер Віталій Кличко.

Людмила Грубнік