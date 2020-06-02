Рада увеличила выплаты детям под опекой, пенсионерам и малообеспеченным семьям

Верховная Рада повысила социальные гарантии для детей под опекой и назначила выплаты одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям.
Помощь детям под опекой
В Украине увеличили размер помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство. За это 2 июня проголосовали 239 народных депутатов.
Социальные гарантии повышены с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для:
- детей до 6 лет — 4 447,50 грн;
- детей от 6 до 18 лет – 5 545 грн.
До 3,5 прожиточных минимумов увеличена помощь для детей с инвалидностью:
- до 6 лет — 6 226,50 грн;
- от 6 до 18 лет – 7 763 грн.
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Помощь одиноким пенсионерам
Согласно принятому законопроекту № 2494, одинокие пенсионеры старше 80 лет ежемесячно будут получать дополнительную помощь на постоянный уход посторонних людей.
40% прожиточного минимума — 655 грн – будут выделяться дополнительно к 500 грн доплат пенсионерам, которые граждане получают по ранее внедренной программе.
Помощь малообеспеченным семьям
Законом установлена помощь малообеспеченным семьям для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности. Эта помощь будет одноразовой и будет выплачиваться неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи.
Размер такой помощи и список документов для ее получения будет определять Кабинет министров Украины.
Как получить помощь на детей под опекой
Для получения помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, следует обратиться в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства опекуна или попечителя или ребенка.
Кроме заявления с собой нужно иметь следующие документы:
- копия решения об установлении опеки или попечительства;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка с места жительства заявителя о составе семьи (для воспитанников детских учебных заведений, финансируемых не за счет бюджетных средств — справку о статусе детского учебного заведения);
- справки о размерах других выплат, которые получает на ребенка опекун или попечитель;
- если опекун или попечитель проживает по месту жительства ребенка, нужно предоставить справку по месту регистрации опекуна или попечителя о том, что он не состоит на учете как получатель помощи на детей.