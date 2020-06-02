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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рада увеличила выплаты детям под опекой, пенсионерам и малообеспеченным семьям

Верховная Рада повысила социальные гарантии для детей под опекой и назначила выплаты одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям.

Помощь детям под опекой

В Украине увеличили размер помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. За это 2 июня проголосовали 239 народных депутатов.

Социальные гарантии повышены с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для:

  • детей до 6 лет — 4 447,50 грн;
  • детей от 6 до 18 лет – 5 545 грн.

До 3,5 прожиточных минимумов увеличена помощь для детей с инвалидностью:

  • до 6 лет — 6 226,50 грн;
  • от 6 до 18 лет – 7 763 грн.

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Помощь одиноким пенсионерам

Согласно принятому законопроекту № 2494, одинокие пенсионеры старше 80 лет ежемесячно будут получать дополнительную помощь на постоянный уход посторонних людей.

40% прожиточного минимума — 655 грн – будут выделяться дополнительно к 500 грн доплат пенсионерам, которые граждане получают по ранее внедренной программе.

Помощь малообеспеченным семьям

Законом установлена помощь малообеспеченным семьям для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности. Эта помощь будет одноразовой и будет выплачиваться неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи.

Размер такой помощи и список документов для ее получения будет определять Кабинет министров Украины.

Как получить помощь на детей под опекой

Для получения помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, следует обратиться в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства опекуна или попечителя или ребенка.

Кроме заявления с собой нужно иметь следующие документы:

  • копия решения об установлении опеки или попечительства;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • справка с места жительства заявителя о составе семьи (для воспитанников детских учебных заведений, финансируемых не за счет бюджетных средств — справку о статусе детского учебного заведения);
  • справки о размерах других выплат, которые получает на ребенка опекун или попечитель;
  • если опекун или попечитель проживает по месту жительства ребенка, нужно предоставить справку по месту регистрации опекуна или попечителя о том, что он не состоит на учете как получатель помощи на детей.

Фото: Dreamstime

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