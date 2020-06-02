Рада збільшила виплати дітям під опікою, пенсіонерам і малозабезпеченим сім’ям

Верховна Рада підвищила соціальні гарантії для дітей під опікою та призначила виплати самотнім пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям.

Допомога дітям під опікою

В Україні збільшили розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. За це 2 червня проголосували 239 народних депутатів.

Соціальні гарантії підвищено з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для:

дітей до 6 років – 4 447,50 грн;

дітей від 6 до 18 років – 5 545 грн.

До 3,5 прожиткових мінімумів підвищено допомогу для дітей з інвалідністю:

до 6 років – 6 226,50 грн;

від 6 до 18 років – 7 763 грн.

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Допомога самотнім пенсіонерам

Згідно з ухваленим законопроектом № 2494, старші за 80 років самотні пенсіонери щомісяця отримуватимуть додаткову допомогу на постійний догляд сторонніх людей.

40% прожиткового мінімуму – 655 грн – виділятимуться додатково до 500 грн доплат пенсіонерам, які громадяни отримують за раніше впровадженою програмою.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Законом встановлено допомогу малозабезпеченим сім’ям для організації підприємницької діяльності та виведення родини з бідності. Ця допомога буде одноразовою та виплачуватиметься непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї.

Розмір такої допомоги та список документів для її отримання визначатиме Кабінет міністрів України.

Як отримати допомогу на дітей під опікою

Для отримання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, слід звернутися до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання опікуна чи піклувальника або дитини.

Окрім заяви із собою потрібно мати такі документи: