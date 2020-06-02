Несмотря на скандал с рестораном Велюр, который работал во время карантина, нардер Николай Тищенко решил побороться за кресло мэра Киева и объявил об участии в праймериз от Слуги народа.

Об этом народный избранник сообщил в своем Instagram.

— Я иду на партийный праймериз. Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести, — отметил Тищенко.

В то же время он обратился к коллегам-депутатам с просьбой предлагать киевлянам конструктив — новые подходы, честные правила и новые идеи.

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На должность главы столицы претендуют и другие нардепы из фракции Слуга народа: Александр Ткаченко, Александр Качура и Александр Дубинский.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Результаты будут известны не позднее 9 ноября.

Кроме действующего мэра Киева Виталия Кличко, в списке кандидатов на выборах в столице могут оказаться: главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, нардеп от Голоса Сергей Притула, бизнесмен Андрей Пальчевский, экс-мэр Александр Омельченко, а также ряд действующих и бывших нардепов.

Источник: Микола Тищенко