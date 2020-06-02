Несмотря на скандал с рестораном Велюр, который работал во время карантина, нардер Николай Тищенко решил побороться за кресло мэра Киева и объявил об участии в праймериз от Слуги народа.
Об этом народный избранник сообщил в своем Instagram.
— Я иду на партийный праймериз. Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести, — отметил Тищенко.
В то же время он обратился к коллегам-депутатам с просьбой предлагать киевлянам конструктив — новые подходы, честные правила и новые идеи.
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На должность главы столицы претендуют и другие нардепы из фракции Слуга народа: Александр Ткаченко, Александр Качура и Александр Дубинский.
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Зважаючи на досить жвавий інтерес киян та журналістів, хочу повідомити: я йду на партійний праймеріз. Я відчуваю досить потужну підтримку киян як столичний мажоритарник і не можу їх підвести! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Разом з тим хочу звернутись до всіх колег, хто виявив таке бажання. Пропонуймо конструктив! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі! Вірю, що для усіх учасників праймеріз буде періодом народження нових ідей та шляхів досягнення, навколо яких об’єднаються кияни. І незалежно від того, хто переможе серед нас, перемогу насамперед здобудуть кияни, які підтримають партію Слуга народу на виборах до Київради та кандидата на посаду міського голови! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я виступаю за нові підходи, за нові та чесні правила, за нові ідеї та сенси. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ P. S. Пішов агітувати колег та ділитись своїми напрацюваннями.
Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Результаты будут известны не позднее 9 ноября.
Кроме действующего мэра Киева Виталия Кличко, в списке кандидатов на выборах в столице могут оказаться: главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, нардеп от Голоса Сергей Притула, бизнесмен Андрей Пальчевский, экс-мэр Александр Омельченко, а также ряд действующих и бывших нардепов.
Источник: Микола Тищенко