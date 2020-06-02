Незважаючи на скандал з рестораном Велюр, який працював під час карантину, нардеп Микола Тищенко вирішив позмагатися за крісло мера Києва і оголосив про участь у праймеріз від Слуги народу.

Про це народний обранець повідомив у своєму Instagram.

– Я йду на партійний праймеріз. Я відчуваю досить потужну підтримку киян як столичний мажоритарник і не можу їх підвести, – наголосив Тищенко.

Водночас він звернувся до колег-депутатів з проханням пропонувати киянам конструктив – нові підходи, чесні правила та нові ідеї.

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На посаду очільника столиці претендують й інші нардепи з фракції Слуга народу: Олександр Ткаченко, Олександр Качура та Олександр Дубинський.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Результати будуть відомі не пізніше 9 листопада.

Окрім чинного мера Києва Віталія Кличка, у списку кандидатів на виборах у столиці можуть опинитися: головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, нардеп від Голосу Сергій Притула, бізнесмен Андрій Пальчевський, екс-мера столиці Олександр Омельченко, а також низка чинних та колишніх нардепів.

Джерело: Микола Тищенко