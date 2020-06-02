Незважаючи на скандал з рестораном Велюр, який працював під час карантину, нардеп Микола Тищенко вирішив позмагатися за крісло мера Києва і оголосив про участь у праймеріз від Слуги народу.
Про це народний обранець повідомив у своєму Instagram.
– Я йду на партійний праймеріз. Я відчуваю досить потужну підтримку киян як столичний мажоритарник і не можу їх підвести, – наголосив Тищенко.
Водночас він звернувся до колег-депутатів з проханням пропонувати киянам конструктив – нові підходи, чесні правила та нові ідеї.
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На посаду очільника столиці претендують й інші нардепи з фракції Слуга народу: Олександр Ткаченко, Олександр Качура та Олександр Дубинський.
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Зважаючи на досить жвавий інтерес киян та журналістів, хочу повідомити: я йду на партійний праймеріз. Я відчуваю досить потужну підтримку киян як столичний мажоритарник і не можу їх підвести! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Разом з тим хочу звернутись до всіх колег, хто виявив таке бажання. Пропонуймо конструктив! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі! Вірю, що для усіх учасників праймеріз буде періодом народження нових ідей та шляхів досягнення, навколо яких об’єднаються кияни. І незалежно від того, хто переможе серед нас, перемогу насамперед здобудуть кияни, які підтримають партію Слуга народу на виборах до Київради та кандидата на посаду міського голови! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я виступаю за нові підходи, за нові та чесні правила, за нові ідеї та сенси. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ P. S. Пішов агітувати колег та ділитись своїми напрацюваннями.
Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Результати будуть відомі не пізніше 9 листопада.
Окрім чинного мера Києва Віталія Кличка, у списку кандидатів на виборах у столиці можуть опинитися: головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, нардеп від Голосу Сергій Притула, бізнесмен Андрій Пальчевський, екс-мера столиці Олександр Омельченко, а також низка чинних та колишніх нардепів.
Джерело: Микола Тищенко