Украина планирует создать международную платформу для обсуждения деоккупации аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом во время брифинга с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию с нашими международными партнерами, — уточнил Дмитрий Кулеба.

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Новый формат обсуждения деоккупации Крыма Украина будет разрабатывать с представителями МИД ФРГ. Кроме того, министр напомнил о защите прав людей, проживающих в Крыму, а также об освобождении лиц, которых незаконно удерживает Россия.

В 2014 году РФ незаконно вторглась на украинскую территорию и аннексировала ее часть — АР Крым. Она захватила стратегические объекты полуострова и установила там свою незаконную власть.

С тех пор в Крыму постоянно нарушаются права коренных жителей, в частности крымских татар. Аннексию территории не признали представители ЕС и США. Украина регулярно проводит переговоры со своими международными партнерами по поводу возможности деоккупации Крыма и возвращения территории в состав Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость разработки четкой стратегии деоккупации Крыма.