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Факты / Украина / Общество

Украина призвала РФ защитить права детей-сирот в Крыму

Россия должна понести ответственность за почти 5 тыс. детей-сирот в оккупированном Крыму.

Такое сообщение обнародовали в представительстве Украины в ООН в Международный день защиты детей.

— До оккупации Крыма в 2014 году там проживало 4,9 тыс. детей-сирот и детей без родительской опеки. С тех пор их судьба неизвестна.

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В ведомстве призвали Россию обеспечить достойные условия и соблюдение всех прав детей, оставшихся на оккупированной территории.

— Россия, как государство-оккупант, должна принять все необходимые меры для соблюдения прав всех этих детей, в частности исключить возможность их незаконного перемещения за пределы территории Крыма, — говорится в сообщении.

25 мая в мире отмечали Международный день пропавших без вести детей. В Украине с начала 2020 года исчезло более тысячи несовершеннолетних, по состоянию на июнь в официальном розыске находятся 18 детей.

Как пояснили в Офисе омбудсмена, 90% всех пропавших детей удается найти в течение следующих суток. Однако остальные рискуют стать жертвами насилия или преступления.

Фото: Dreamstime

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