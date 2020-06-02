Україна планує створити міжнародну платформу для обговорення деокупації анексованого Російською Федерацією Криму.

Про це під час брифінгу з очільником Міністерства закордонних справ ФРН Хайко Маасом заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Йдеться про те, у якому форматі ми будемо обговорювати ситуацію у Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами, – уточнив Дмитро Кулеба.

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Новий формат обговорення деокупації Криму Україна буде розробляти з представниками МЗС ФРН. Крім того, міністр нагадав про захист прав людей, які проживають у Криму, а також про звільнення осіб, яких незаконно утримує Росія.

У 2014 році РФ незаконно вторглася на українську територію та анексувала її частину – АР Крим. Вона захопила стратегічні об’єкти півострова та встановила там свою незаконну владу.

З того часу у Криму постійно порушуються права корінних жителів, зокрема кримських татар. Анексію території не визнали представники ЄС та США. Україна регулярно проводить переговори зі своїми міжнародними партнерами з приводу можливості деокупації Криму та повернення території до складу України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив про необхідність розроблення чіткої стратегії деокупації Криму.