Росія має понести відповідальність за майже 5 тис. дітей-сиріт в окупованому Криму.

Таке повідомлення оприлюднили у представництві України в ООН у Міжнародний день захисту дітей.

– До окупації Криму в 2014 році там проживало 4,9 тис. дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування. З того часу їх доля невідома.

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У відомстві закликали Росію забезпечити гідні умови та дотримання усіх прав дітей, які залишилися на окупованій території.

– Росія, як держава-окупант, повинна вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав усіх цих дітей, зокрема унеможливити їх незаконне переміщення за межі території Криму, – йдеться у повідомленні.

25 травня у світі відзначали Міжнародний день зниклих безвісти дітей. В Україні з початку 2020 року зникла понад тисяча неповнолітніх, станом на червень в офіційному розшуку перебувають 18 дітей.

Як пояснили в Офісі омбудсмена, 90% усіх зниклих дітей вдається знайти протягом наступної доби. Однак решта ризикує стати жертвами насильства чи злочину.