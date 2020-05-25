Из-за ссор с родителями: в Украине с начала года исчезло более тысячи детей

Сегодня, 25 мая, в мире отмечают Международный день пропавших без вести детей.

В Украине с начала года исчезло более тысячи несовершеннолетних. Сейчас в стране 18 детей находятся в розыске.

В Украине чаще всего исчезают дети подросткового возраста, а среди самых распространенных причин исчезновения — сложные отношения с родителями, поскольку дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

Однако в некоторых случаях исчезновение ребенка происходит против его воли, путем насильственных действий.

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По данным Нацполиции, около 90% пропавших детей удается найти в течение первых суток. Однако для других существует высокая вероятность стать жертвами насилия или преступления.

К слову, на Харьковщине ежедневно разыскивают по два пропавших ребенка. Только за четыре месяца 2020 года было проведено 210 поисковых операций — это антирекорд в полиции. Дети теряются или убегают из дома, чтобы насолить родителям.

Источник: Офис омбудсмена Украины