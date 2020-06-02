Пропавшего украинского военного удерживает ФСБ в Крыму

Российские пограничники в оккупированном Крыму задержали украинского военного.

По предварительной информации, причиной стало “незаконное пересечение государственной границы” России.

В отношении украинца россияне уже возбудили уголовное дело: во время обысков у него якобы нашли наркотики.

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По данным российских спецслужб, мужчину зовут Добринский Е. В.

Вероятно, речь идет о пропавшем украинском военнослужащем, которого в последний раз видели неподалеку админграницы с Крымом, в районе полуострова Ченгар.

О его исчезновении стало известно утром 31 мая: мужчина просто перестал отвечать на звонки.

В ВСУ сообщили, что пока обрабатывают версию похищения украинца, поскольку неподалеку от наблюдательного поста военные обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.