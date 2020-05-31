30 мая около 5.00 в районе полуострова Чонгар на админгранице со временно оккупированным Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.

После оперативно предпринятых поисковых мероприятий установить местонахождение пропавшего не удалось. Военный на телефонные звонки не отвечает.

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Предварительно, в ВСУ обрабатывают версию похищения украинца.

— Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами, – уточнили в Военной службе правопорядка.

Как сообщалось, полиция нашла организаторов похищения французского оператора в Крыму.

Источник: Военная служба правопорядка в ВСУ