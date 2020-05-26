СБУ нашла убийц украинских силовиков на Луганщине

СБУ установила личности и объявила в розыск четверых боевиков, причастных к артиллерийскому обстрелу позиций ООС на Луганщине 26 мая 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Тогда во время обстрела погибли двое сотрудников Центра спецопераций А СБУ — полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое бойцов были тяжело ранены.

Читайте: Боевики на Донбассе прикрываются гражданскими, установив артсистемы у домов

Группу из трех террористов возглавлял уроженец России на прозвище Шумер.















В 2018 году обстреляли Бахмутскую трассу: СБУ нашла убийц украинских силовиков / 4 фотографии

— Боевики входили в так называемый 3 мотострелковый батальон 4 ОМСБр Народной милиции ЛНР. Для атаки на позиции ООС в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение, — говорится в сообщении.

Кроме этого, группа террористов причастна и к обстрелам позиций ВСУ в Новоайдарском и Словяносербском районах Луганской области.

— В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации) УК Украины, — добавили в СБУ.

Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Боевикам может грозить пожизненное заключение.

Напомним, вечером 20 мая на Донбассе погиб командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов.