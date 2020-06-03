Влітку усім дітям хочеться більше часу проводити на свіжому повітрі, і одним із місць відпочинку стають парки атракціонів.

Дитячі атракціони – не завжди приємне, а часом і небезпечне дозвілля.

В Україні щороку фіксують десятки постраждалих через некоректну роботу атракціонів.

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Факти ICTV вирішили розібратися, як перевірити атракціон до того, як ви разом із дитиною сядете на нього.

– Якщо ви підходите до атракціону і бачите, що йому вже з чверть століття, варто задуматися над тим, як вони експлуатуються та хто дав дозвіл на їх використання, – розповідає експерт Максим Несміянов.

Робота атракціонів повинна відповідати чинним нормам експлуатації, зокрема й нормам пожежної безпеки. Максим Несміянов запевняє, що чи не половина усіх дитячих парків із атракціонами в Україні таких норм не дотримується.

– До таких парків у мене лише одне запитання: хто їм продовжував строк експлуатації?

Експерт додає, що кожен українець як споживач має право вибору, відвідувати сумнівні парки чи ні, а також написати звернення до відповідних органів, зокрема до Державної служби України з питань праці.

– Обов’язково перевіряйте паски безпеки, вони мають чітко фіксувати та утримувати положення вашого тіла. Якщо ви або ваша дитина почуваєтесь некомфортно, краще не сідайте на цей атракціон.

Окремо експерт звернув увагу на працівників розважальних парків, які на вимогу зобов’язані надавати споживачеві інформацію про стан атракціонів.

– Ви можете поговорити із ними, дізнатися у них правила пожежної безпеки на території парку, коли востаннє проводився техогляд та хто понесе відповідальність у разі непередбачуваної ситуації. Якщо вони не можуть відповісти на ці запитання, краще відмовтеся від відвідування таких атракціонів.

Що робити, якщо дитина все ж травмувалася на атракціонах? Експерт радить не зволікати і в жодному разі не йти додому.

– Не раджу йти додому та займатися самолікуванням. Ви матимете законне право на відшкодування, якщо викличете швидку допомогу, поліцію, та, головне, збережете ваш квиток на атракціон.

Також фінансові вимоги до власників атракціону можна висувати шляхом фіксування усіх витрат, пов’язаних із лікуванням травм. Згідно із законом, саме власник відповідає за безпеку відвідувачів атракціонів.

Червень уже розпочався, а це означає, що карантин в Україні послаблюватимуть і далі. Наступний етап зняття обмежень відбудеться 5 червня.

Зокрема, відновляться церковні служби, перестане діяти обов’язкова самоізоляція для осіб старше 60 років, а також повноцінно відновлять свою роботу ресторани, бари та кафе.