Слуга народа Павлюк задекларировал почти миллион выигрыша в лотерею

Депутат Максим Павлюк из фракции Слуга народа выиграл в лотерею М.С.Л. 900 тыс. грн.

Эти данные можно найти в электронной декларации о его доходах за 2019 год.

В разделе Доходы он указал зарплату в военной прокуратуре в размере 297 756 грн, зарплату депутата в размере 162 056 грн.

Также выплаты от партии Слуга народа на обучение — 32 555 грн и 56 грн бонусов от Приватбанка.

Читайте: Три квартиры, Renault Laguna и рояль: Вакарчук подал декларацию за 2019

У Павлюка дома есть 7,9 млн грн наличными и 107 тыс. грн на счету в Приватбанке.

Павлюк ”азартный игрок” в лотерею — в 2019 году он уже выигрывал 322 тыс. грн, а годом ранее получил 160 тыс. грн.

Максим Павлюк до избрания нардепом работал заместителем военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона, потом возглавлял прокуратуру Луганского гарнизона.

Также Павлюк задекларировал квартиру в Киеве, три земельных участка и два автомобиля.

Лотереи и декларации

Общеобязательную декларацию для чиновников и депутатов ввели в 2016 году. Чиновники должны декларировать все свои доходы.

В 2017 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко внес три выигрыша в лотерею в декларацию — 283 560, 153 485 и 134 тыс. грн.

Эксперты утверждают, что таким способом политики и чиновники легализируют свои доходы, незаконно.

Источник: декларация Максима Павлюка