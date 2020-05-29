Декларация бывшего главы партии Голос, нардепа и лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука показала, что он получил около 3,7 млн грн дохода за 2019 год.

Также Вакарчук отчитался о 6,7 млн расходов.

Недвижимое имущество

Нардеп владеет двумя квартирами в Киеве площадями 69 и 476 кв. м. На его гражданскую жену зарегистрирована квартира площадью 186 кв.м. Также Вакарчук задекларировал ее садовый дом (121 кв.м.) в Киевской области и земельный участок (598 кв.м) там же.

Супруги владеют машиноместом и платным паркоместом. Также они арендуют два нежилых помещения в Киеве (18 и 120 кв.м).

Движимое имущество

Вакарчук владеет роялем марки Bechstein (модель А 160), приобретенным в 2013 году, а его жена ювелирным комплектом Tiffany. Сколько стоил рояль и украшения, в декларации не указано.

Автопарк

В автопарке супругов 4 автомобиля: BMW 528I 2012 года (590 тыс. грн.), Land Rover 2015 (3 млн 169 тыс. грн.), BMW G32 640i xDrive 2018 (2 млн 71 тыс. грн) и Renault Laguna 2.0 , не снята с регистрации после отчуждения по доверенности.

Акции

Вакарчук имеет 1 млн 150 тыс. акций ОАО Стахановский завод ферросплавов и 1 тыс. акций ОАО Мариупольский завод тяжелого машиностроения.

В его собственности компании Суперсимметрия, Африка, Амбер Продакшн (Швейцария), Агат Штифтунг (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука Люди будущего. У жены — ООО Лулу, ООО Эфир, ООО Студия Владимир Тарасюк, ООО Дом 911.

Также Вакарчук задекларировал более десятка торговых марок и 8 интернет-доменов.

Доходы

За 2019 год нардеп получил 670 тыс. процентов в банке Аваль, 300 тыс. гонораров, 2,5 млн дивидендов с ООО Суперсимметрия, 6 тыс. роялти, 170 тыс. заработной платы и 45 тыс. от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Итого около 3 млн 700 тыс. грн.

Его жена получила 250 тыс. от предпринимательской деятельности, 98 тыс. зарплаты и 475 тыс. в виде прироста средств на счете в связи управлением денежными активами.

Вакарчук задекларировал такие денежные активы: 3 млн 35 тыс. грн на счету в банке Аваль, $12 тыс. в Bank of America, 1,8 млн грн наличными, $230 тыс. наличными, €137 тыс. наличными. Также он показал в декларации $ 1,16 мле как портфель активов, являющихся собственностью Агат Штифтунг, контролируемой Вакарчуком.

Его жена имеет 2 тыс. грн, $36 и €122 в ПриватБанке, $309 тыс. и 3 тыс. швейцарских франков в швейцарском банке Union Bancaire Privee, $44 тыс. наличными и 352 тыс. грн наличными.

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Расходы

Вакарчук задекларировал несколько расходов по договору о предоставлении услуг на общую сумму около 6 млн 722 тыс. грн. Среди них вклад в поддержку партии Голос в мае 2019 года в размере 1 млн 669 тыс. грн и 1 млн 667 тыс. — платеж за приобретение автомобиля.

Напомним, Факты ICTV публиковали декларацию Василия Володина, которого Кабмин согласился назначить на должность председателя Киевской областной администрации.