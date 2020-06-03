Слуга народу Павлюк задекларував майже мільйон гривень виграшу у лотерею

Депутат Максим Павлюк з фракції Слуга народу виграв в лотерею М.С.Л. 900 тис. грн.

Ці дані можна знайти в електронній декларації про його доходи за 2019 рік.

У розділі Доходи він вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 056 грн.

Також виплати від партії Слуга народу на навчання – 32 555 грн та 56 грн бонусів від Приватбанку.

Читайте: Три квартири, Renault Laguna і рояль: Вакарчук подав декларацію за 2019

У Павлюка вдома є 7,9 млн грн готівкою і 107 тис. грн на рахунку в Приватбанку.

Павлюк ”азартний гравець” у лотерею – у 2018 році він вже вигравав 322 тис. грн, а рік перед тим отримав 160 тис. грн.

Максим Павлюк до обрання нардепом працював заступником військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону, потім очолював прокуратуру Луганського гарнізону.

Також Павлюк задекларував квартиру у Києві, три земельних ділянки та два автомобіля.

Лотереї та декларації

Загальнообов’язкову декларацію для чиновників та депутатів ввели у 2016 році. Можновладці повинні декларувати усі свої доходи.

У 2017 році лідер Радикальної партії Олег Ляшко вніс три виграші у лотерею в декларацію – 283 560, 153 485 і 134 тис. грн.

Експерти стверджують, що таким способом політики та чиновники легалізовують свої доходи, що є незаконно.

Джерело: декларація Максима Павлюка