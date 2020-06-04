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Факты / Украина / Политика

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований 10 июня.

Его будут допрашивать в рамках уголовного производства, в котором исследуют незаконное перемещение 43 картин всемирно известных художников через государственную границу. Допрос запланирован на 11.00 10 июня.

Впервые Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали на допрос в этом уголовном производстве 26 мая. В тот же день представители ГБР приехали в музей Гончара в Киеве, где была представлена выставка картин.

Тогда сотрудники ГБР заблокировали вход в кабинет директора музея и не пускали туда ни журналистов, ни народных депутатов.

Директор музея Гончара Петр Гончар подал заявление в полицию о повреждении входной двери здания после того, как работники ГБР прорвались в здание. Коллекцию картин правоохранители арестовали.

Источник: ГБР

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