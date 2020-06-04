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Факти / Україна / Політика

Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка для допиту у як свідка у Державне бюро розслідувань 10 червня.

Його допитуватимуть у рамках кримінального провадження, у якому розслідують незаконне переміщення  43 картин всесвітньо відомих художників через державний кордон. Допит запланований на 11.00 10 червня.

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Вперше Петра Порошенка як свідка викликали на допит у цьому кримінальному провадженні 26 травня. У той же день представники ДБР приїхали до музею Гончара в Києві, де була представлена виставка картин.

Тоді співробітники ДБР заблокували вхід у кабінет директора музею і не пускали туди ні журналістів, ні народних депутатів.

Директор музею Гончара Петро Гончар подав заяву до поліції щодо пошкодження вхідних дверей будівлі після того, як працівники ДБР прорвалися до будівлі. Колекцію картин правоохоронці арештували.

Джерело: ДБР

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