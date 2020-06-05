С 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом.

К такому решению после переговоров пришли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас.

Границы будут открыты при условии стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах.

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С 15 июня 2020 года Греция открывает свои границы для 20 стран мира, но Украины в этом списке пока нет.

На отдых в Греции могут рассчитывать туристы из Кипра, Израиля, Германии, Китая, Австралии, Японии, Дании, Австрии, Болгарии, Сербии, Румынии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Норвегии.

Иностранцам можно будет не сдавать анализ на Covid-19 и не проходить карантин, но медики будут иметь право делать тесты избирательно.

С 15 июня авиарейсы будет принимать только аэропорт Афин, а с 1 июля все аэропорты Греции.