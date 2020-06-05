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Факти / Україна

Греція відкриє кордони для українців з 1 липня, але з умовою

З 1 липня Греція відкриє кордони для українців, якщо в країні не зростатиме кількість хворих коронавірусом.

До такого рішення після переговорів прийшли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава МЗС Греції Нікос Дендіас.

Кордони будуть відкриті за умови стабілізації епідеміологічної ситуації в двох країнах.

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З 15 червня 2020 року Греція відкриває свої кордони для 20 країн світу, але України в цьому списку поки немає.

На відпочинок в Греції можуть розраховувати туристи з Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Китаю, Австралії, Японії, Данії, Австрії, Болгарії, Сербії, Румунії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Норвегії.

Іноземцям можна буде не здавати аналіз на Covid – 19 і не проходити карантин, але медики матимуть право робити тести вибірково.

З 15 червня авіарейси прийматиме тільки аеропорт Афін, а з 1 липня всі аеропорти Греції.

Джерело: Мін’юст

Фото: Dreamstime

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