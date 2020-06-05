Политсила Европейская Солидарность, которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, предложила действующему мэру Киева Виталий Кличко представлять партию на выборах в Киевский городской совет. Кличко от этого предложения отказался.

Предложение опубликовали в обращении центрального совета партии, отмечая необходимость объединения демократических сил.

— Европейская Солидарность готова выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского главы, — говорится в заявлении.

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В свою очередь Кличко свой отказ объяснил тем, что является лидером политсилы УДАР, и пойдет на выборы в ее составе.

— …Буду выдвигаться в мэры от партии УДАР Виталия Кличко. А также поведу команду УДАРа на местные выборы, в частности, в Киевсовет, — ответил на предложение Виталий Кличко.

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от партии Слуга народа.

Глава страны не назвал фамилию своего фаворита, но уточнил, что партия выдвигать только одного кандидата.

Его выберут во время праймериз на заседании фракции.

Источники: ЕС, Виталий Кличко