Політсила Європейська Солідарність, яку очолює екс-президент України Петро Порошенко, запропонувала чинному меру Києва Віталію Кличку представляти партію під час виборів до Київської міської ради. Кличко від цієї пропозиції відмовився.

Пропозицію опублікували у зверненній центральної ради партії, зазначаючи необхідність об’єднання демократичних сил.

– Європейська Солідарність готова висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови, – йдеться у заяві.

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Натомість Кличко свою відмову пояснив тим, що є лідером політсили УДАР, і йтиме на вибори у її складі.

– …Висуватимусь в мери від партії УДАР Віталія Кличка. А також поведу команду УДАРу на місцеві вибори, зокрема в Київраду, – відповів на пропозицію Віталій Кличко.

На прес-конференції президент України Володимир Зеленский розповів, що на виборах мера Києва підтримуватиме кандидата від партії Слуга народу.

Глава країни не назвав прізвище свого фаворита, але уточнив, що партія висуватиме лише одного кандидата.

Його оберуть під час парймеріз на засіданні фракції.

Джерела: ЄС, Віталій Кличко