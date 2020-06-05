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Факты / Украина / Политика

Мэром Киева может стать женщина — Арахамия

Мэром Киева на очередных выборах впервые может стать женщина.

Об этом во время общения с журналистами заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Рано или поздно женщина должна возглавить столицу, потому что ни разу никто из женщин не возглавлял Киев. Поэтому я добавляю интриги и скажу, что это может быть женщина, — сказал политик.

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Пока кандидат, о которой рассказал Арахамия, не будет объявлять своего имени.

Глава фракции добавил, что не доверяет рекламным кампаниям, и сначала хочет видеть программы всех кандидатов, чтобы оценить их шансы на победу.

Во время большой пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, кого поддержит на выборах мэра Киева. Так, он будет поддерживать кандидата от партии Слуга народа. Однако кто именно это будет — пока не известно.

Кандидат от партии будет только один, и его будут выбирать по результатам праймериз на заседании фракции.

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