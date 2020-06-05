Мером Києва на чергових виборах вперше може стати жінка.

Про це під час спілкування із журналістами заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Рано чи пізно жінка має очолити столицю, тому що жодного разу ніхто із жінок не очолював Київ. Тому я додаю інтриги і кажу, що це може бути жінка, – повідомив політик.

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Поки що кандидат, про яку розповів Арахамія, не буде оголошувати свого імені.

Глава фракції додав, що не довіряє рекламним кампаніям, і спочатку хоче бачити програми усіх кандидатів, щоб оцінити їхні шанси на перемогу.

Під час великої прес-конференції президент Володимир Зеленський повідомив, кого підтримає на виборах мера Києва. Так, він підтримуватиме кандидата від партії Слуга народу. Однак хто саме це буде – поки не відомо.

Кандидат від партії буде лише один, і його обиратимуть за результатами праймеріз на засіданні фракції.