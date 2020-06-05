Митинг под Верховной Радой: активисты требуют отставки Авакова

Под Верховной Радой активисты и неравнодушные граждане собрались на митинг. Они требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие пришли с соответствующими плакатами, также они привезли под парламент автомобиль УАЗ.

На акцию вышли несколько сотен участников, они жгут файера и дымовые шашки. Присутствуют также правоохранители и полиция диалога.

Со своей стороны, полиция усилила меры безопасности в центре Киева. Правоохранители просят организаторов и участников акции не нарушать общественный порядок.

Между тем в Верховной Раде началось пленарное заседание. Депутаты слушают отчет Арсена Авакова о состоянии расследований по резонансным делам, в частности о стрельбе в Броварах и изнасиловании сотрудниками полиции женщины в Кагарлыке Киевской области.























Митинг под Радой: активисты требуют отставки Авакова / 6 фотографий

Что известно о стрельбе в Броварах и изнасиловании в Кагарлыке

29 мая в городе Бровары произошла перестрелка между легальными и нелегальными перевозчиками. Вооруженные мужчины устроили стрельбу в густонаселенном микрорайоне Торгмаш.

1 июня суд арестовал 20 участников стрельбы, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали двое полицейских.

ГБР уже объявило о подозрении 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву. По результатам первого служебного расследования уволили 10 работников полиции.