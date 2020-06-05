Мітинг під Верховною Радою: активісти вимагають відставки Авакова

Під Верховною Радою активісти і небайдужі громадяни зібралися на мітинг. Вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Протестувальники прийшли з відповідними плакатами, також вони привезли під парламент автомобіль УАЗ.

На акцію вийшли кілька сотень учасників, вони палять фаєри та димові шашки. Присутні також правоохоронці і поліція діалогу.

Зі свого боку, поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва. Правоохоронці просять організаторів та учасників акції не порушувати громадський порядок.

Тим часом у Верховній Раді розпочалося пленарне засідання. Депутати слухають звіт Арсена Авакова про стан розслідувань щодо резонансних справ, зокрема щодо стрілянини у Броварах і зґвалтування співробітниками поліції жінки в Кагарлику Київської області.























Мітинг під Радою: активісти вимагають відставки Авакова / 6 фотографий

Що відомо про стрілянину у Броварах і зґвалтування в Кагарлику

29 травня у місті Бровари сталася перестрілка між легальними і нелегальними перевізниками. Озброєні чоловіки влаштували стрілянину у густонаселеному мікрорайоні Торгмаш.

1 червня суд заарештував 20 учасників стрілянини, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Також 24 травня у поліцію надійшло повідомлення про те, що в лікарню Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували двоє поліцейських.

Напередодні постраждалу привезли на допит, який стосувався крадіжки майна. На неї вдягали протигаз, стріляли з пістолета над головою.

ДБР вже оголосило про підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву. За результатами першого службового розслідування звільнили 10 працівників поліції.