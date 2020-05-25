Изнасилование в Кагарлыке: полицейские надругались над женщиной

В городе Кагарлыке Киевской области расформировали отдел полиции из-за избиения и изнасилования женщины.

Двое из сотрудников были задержаны и помещены в изолятор, остальные направлены на переаттестацию.

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Потерпевшая обратилась в местную больницу, заявив, то ее избили и изнасиловали. Впоследствии правоохранители подтвердили причастность полицейских к преступлению.

— Внутреняя безопасность задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в рамках ст. 208 УК Украины. Вся информация передана в ГБР, — сообщает Нацполиция.

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании всего подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого отдела полиции.

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По данным ГБР, женщина была вызвана в отделение полиции как свидетель. Сотрудник правоохранительных органов одевал потерпевшей наручники и противогаз и несколько раз делал выстрелы из табельного оружия. После чего несколько раз изнасиловал женщину.

Также сообщается, что физическую силу полицейские применяли и к мужчине.

— Правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. Потерпевший получил переломы ребер и носа, — сообщает ГБР.

Следователями Государственного бюро расследований решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется по ст. 152 (Изнасилование) УК Украины, ст. 127 (Пытки) и ст. 365 (Превышение служебных полномочий).











Одевали противогаз и издевались: в Кагарлыке полицейские изнасиловали женщину / 3 фотографии

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Фото: ГБР