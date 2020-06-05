С 5 июня кафе и рестораны могут принимать посетителей внутри помещения. Соответствующее решение принял на заседании Кабмин.
Но заведения питания должны соблюдать определенные правила работы в условиях карантина.
Перед началом рабочего дня всем работникам будут измерять температуру, она не должна превышать 37,2°C. На входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов будет место для обработки рук антисептиком.
В кафе и ресторанах:
- возле мест скопления людей нужно нанести разметку на полу с соблюдением расстояния не менее 1,5 метра;
- расстояние должно быть не менее 1,5 метра между соседними столиками, а размещать можно не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет);
- меню оставляют на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешаются также одноразовые меню с их последующей утилизацией;
- заказ будут выдавать в многоразовой посуде, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;
- приборы должны быть в индивидуальных упаковках.
Пока действует карантин, запрещается:
- самостоятельно заходить в заведение без сопровождения работника ресторана;
- функционирование детских комнат;
- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с участием более 10 человек;
- приготовление пищи на открытых кухнях;
- работа буфетов (отдельных зон) самообслуживания.
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Посетители в ресторанах или кафе должны также придерживаться четких правил. Нужно обрабатывать руки антисептиком перед входом на территорию заведения, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра,
заходить и передвигаться по территории в маске (сидеть за столом можно без маски).
Як працюватимуть кафе і ресторани з 5 червня by Віта Гірко on Scribd
Со своей стороны, администрация должна обеспечить:
- постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;
- влажную уборку помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены;
- централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией.
Несмотря на ослабления, адаптивный карантин в Украине до сих пор действует. Но с 5 июня разрешили увеличить количество верующих во время богослужений (один человек на 5 кв. м), отменить самоизоляцию для людей за 60 и восстановить внутреннее авиасообщение.