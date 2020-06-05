С 5 июня кафе и рестораны могут принимать посетителей внутри помещения. Соответствующее решение принял на заседании Кабмин.

Но заведения питания должны соблюдать определенные правила работы в условиях карантина.

Перед началом рабочего дня всем работникам будут измерять температуру, она не должна превышать 37,2°C. На входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов будет место для обработки рук антисептиком.

В кафе и ресторанах:

возле мест скопления людей нужно нанести разметку на полу с соблюдением расстояния не менее 1,5 метра;

расстояние должно быть не менее 1,5 метра между соседними столиками, а размещать можно не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет);

меню оставляют на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешаются также одноразовые меню с их последующей утилизацией;

заказ будут выдавать в многоразовой посуде, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;

приборы должны быть в индивидуальных упаковках.

Пока действует карантин, запрещается:

самостоятельно заходить в заведение без сопровождения работника ресторана;

функционирование детских комнат;

проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с участием более 10 человек;

приготовление пищи на открытых кухнях;

работа буфетов (отдельных зон) самообслуживания.

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Посетители в ресторанах или кафе должны также придерживаться четких правил. Нужно обрабатывать руки антисептиком перед входом на территорию заведения, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра,

заходить и передвигаться по территории в маске (сидеть за столом можно без маски).

Як працюватимуть кафе і ресторани з 5 червня by Віта Гірко on Scribd

Со своей стороны, администрация должна обеспечить:

постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;

влажную уборку помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены;

централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией.

Несмотря на ослабления, адаптивный карантин в Украине до сих пор действует. Но с 5 июня разрешили увеличить количество верующих во время богослужений (один человек на 5 кв. м), отменить самоизоляцию для людей за 60 и восстановить внутреннее авиасообщение.