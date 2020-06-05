З 5 червня кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів всередині приміщення. Відповідне рішення ухвалив під час засідання Кабмін.

Але заклади харчування повинні дотримуватися певних правил роботи в умовах карантину.

Перед початком робочого дня всім працівникам вимірюватимуть температуру, вона не повинна перевищувати 37,2°C. На вході до закладу або поруч з місцем видачі замовлень буде місце для обробки рук антисептиком.

У кафе і ресторанах:

біля місць скупчення людей потрібно нанести розмітку на підлозі з дотриманням відстані не менш ніж 1,5 метра;

відстань повинна бути не менш ніж 1,5 метра між сусідніми столиками, а розміщувати можна не більше чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);

меню залишають на вході для безконтактного ознайомлення, або воно має бути зроблено з такого матеріалу, який дозволить його продезінфікувати. Дозволяються також одноразові меню з їхньою подальшою утилізацією;

замовлення видаватимуть в багаторазовому посуді, якщо його потім можна помити за високої температури у посудомийній машині;

прибори повинні бути в індивідуальних упаковках.

Поки діє карантин, заборонено:

самостійно заходити до закладу без супроводу працівника ресторану;

функціонування дитячих кімнат;

проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічний заходів за участю понад 10 осіб;

приготування їжі на відкритих кухнях;

робота буфетів (окремих зон) самообслуговування.

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Відвідувачі у ресторанах або кафе повинні також дотримуватися чітких правил. Потрібно обробляти руки антисептиком перед входом на територію закладу, дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра,

заходити і пересуватися територією в масці (сидіти за столом можна без маски).

Як працюватимуть кафе і ресторани з 5 червня by Віта Гірко on Scribd

Зі свого боку, адміністрація повинна забезпечити:

постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;

вологе прибирання приміщень і поверхонь на літніх майданчиках, місць контактів рук клієнтів і працівників не рідше ніж кожні дві години, а також перед початком і в кінці зміни;

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі урни з їх подальшою утилізацією.

Попри послаблення, адаптивний карантин в Україні досі діє. Але з 5 червня дозволили збільшити кількість вірян під час богослужінь (одна людина на 5 кв. м), скасувати самоізоляцію для людей за 60 і відновити внутрішнє авіасполучення.