На Правительственном портале обнародовано постановление Кабмина №435 от 3 июня об ослаблении карантинных мер с 5 июня 2020 года.

На сегодняшнем заседании правительство отменило некоторые ограничения в рамках адаптивного карантина, действующего в Украине с 22 мая до 22 июня.

В частности, согласно документу, с 5 июня кафе и рестораны смогут открыть свои залы для посетителей, в церквях увеличат количество верующих во время богослужений – один человек на 5 кв. м, отменяется самоизоляция для людей за 60.

Предусмотрено также восстановление внутренних пассажирских перевозок авиационным транспортом.

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В случае ухудшения эпидситуации в отдельном регионе в течение трех дней региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций имеет право отменить все послабления.

Все смягчения и предостережения есть в постановлении, которое мы добавляем.

Постанова Кабміну про посл…

На этом же заседании принято решение о восстановлении международного авиасообщения — с 15 июня. Но это касается только тех стран, которые открыли свои аэропорты для Украины.

Именно с этой даты начнется четвертый этап ослабления карантина. К нему пока не готовы, по данным Минздрава на 3 июня, семь областей и город Киев.