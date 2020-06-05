PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы президента: за кого бы сегодня проголосовали украинцы

Если бы сейчас в Украине проходили президентские выборы, то 40,9% среди тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 по 30 апреля, за пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7% определившихся.

  • Игорь Смешко – 9,2%;
  • Юрий Бойко – 8,9%;
  • Юлия Тимошенко – 8,7%;
  • Виктор Медведчук – 6,4%;
  • Олег Ляшко – 4%;
  • Святослав Вакарчук – 1,5%.

При это 4,8% определившихся респондентов готовы поддержать другого кандидата.

Читайте: Если бы выборы в Раду сейчас: за кого готовы голосовать украинцы

При этом 14,1% от всех опрошенных не определились с выбором, 9,1% — не голосовали бы, 3,4% испортили бы бюллетень, 2,6% — отказались ответить.

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опрос КМИС проводился с 26 по 30 апреля 2020 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью.

Выборы президента

21 апреля 2019 года состоялось голосование второго тура выборов президента Украины. Борьба за высший пост состоялась между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

По результатам 100% подсчитанных бюллетеней, лидерство в президентской гонке завоевал Владимир Зеленский. За него проголосовали 73.22% избирателей. У Петра Порошенко поддержка в 24.45%.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх