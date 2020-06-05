Если бы сейчас в Украине проходили президентские выборы, то 40,9% среди тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 по 30 апреля, за пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7% определившихся.

Игорь Смешко – 9,2%;

Юрий Бойко – 8,9%;

Юлия Тимошенко – 8,7%;

Виктор Медведчук – 6,4%;

Олег Ляшко – 4%;

Святослав Вакарчук – 1,5%.

При это 4,8% определившихся респондентов готовы поддержать другого кандидата.

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При этом 14,1% от всех опрошенных не определились с выбором, 9,1% — не голосовали бы, 3,4% испортили бы бюллетень, 2,6% — отказались ответить.

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опрос КМИС проводился с 26 по 30 апреля 2020 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью.

Выборы президента

21 апреля 2019 года состоялось голосование второго тура выборов президента Украины. Борьба за высший пост состоялась между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

По результатам 100% подсчитанных бюллетеней, лидерство в президентской гонке завоевал Владимир Зеленский. За него проголосовали 73.22% избирателей. У Петра Порошенко поддержка в 24.45%.