За Слугу народа – 29,9%, за ОПЗЖ – 15,8%, за Европейскую солидарность – 13,5%, за Батькивщину – 11,6% и за Силу и честь – 6,9%. Так бы голосовали определившиеся с выбором украинцы, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 по 30 апреля.

Остальные партии, согласно опросу, не преодолели бы 5-процентный барьер: 4,9% – Радикальная партия, 4,7% – Свобода, 3,6% — Партия Шария, 2,8% — Голос, 2,7% — Украинская стратегия Гройсмана и 2,2% — Оппозиционный блок.

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В тоже время среди всех опрошенных за Слугу народа голосовали бы 19,6% респондентов, за ОПЗЖ – 10,4%, за Европейскую солидарность – 8,9%, за Батькивщину – 7,6% и за партию Сила и честь – 4,5%.

Еще 16,9% украинцев не определились с выбором.

КМИС проводил опрос с 26 по 30 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров. В целом опросили 1 500 человек.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%, 2,2% — для показателей, близких к 25%, 1,7% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Результаты другого подобного опроса показали примерно такую же расстановку политических сил.

Наибольшие шансы на попадание в следующий состав Рады получили: Слуга народа (30,3%), Оппозиционная платформа – За жизнь (15,9%), Европейская солидарность (14,8%) и ВО Батькивщина (12,3%).

По результатам выборов в Верховную Раду в 2019 году, по партийным спискам партия Слуга народа набрала 43,16%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,05%, Батькивщина – 8,18%, Европейская солидарность — 8,10% и Голос – 5,82%.

Источник: КМІС