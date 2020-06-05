Якби зараз в Україні проходили президентські вибори, то 40,9% серед тих, хто визначився з вибором, проголосували б за Володимира Зеленського.

Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 26 до 30 квітня, за п’ятого президента України Петра Порошенка готові проголосувати 15,7% респондентів, які визначилися з вибором.

Ігор Смешко – 9,2%;

Юрій Бойко – 8,9%;

Юлія Тимошенко – 8,7%;

Віктор Медведчук – 6,4%;

Олег Ляшко – 4%;

Святослав Вакарчук – 1,5%.

При цьому 4,8% респондентів готові підтримати іншого кандидата.

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При этом 14,1% от всех опрошенных не определились с выбором, 9,1% – не голосовали бы, 3,4% испортили бы бюллетень, 2,6% – отказались ответить.

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування КМІС проводилося з 26 до 30 квітня 2020 року нметодом випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування проведено 1,5 тис. інтерв’ю.

Вибори президента

21 квітня 2019 року відбулося голосування другого туру виборів президента України. Боротьба за найвищу посаду відбувалася між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

За результатом 100% підрахованих бюлетенів, лідерство у президентських перегонах завоював Володимир Зеленський. За нього проголосували 73.22% виборців. У Петра Порошенка підтримка у 24.45%.