Петр Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Перед допросом экс-президент сказал, что представители ГБР должны извиниться, закрыть против него дело и наказать всех виновных в преступлении.

Прокуроры сообщили ему о подозрении — по поручению генерального прокурора.

Ходатайство об избрании меры пресечения направят в Печерский районный суд Киева.

— Следователями решается вопрос о применении меры пресечения для подозреваемого. Соответствующее ходатайство будет подано в Печерский райсуд Киева, — отметил начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок.

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По его словам, Порошенко отказался получать подозрение, что зафиксировано на видео.

— Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора, и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком, и сейчас Петр Порошенко покинул помещение ГБР, — прокомментировал ситуацию адвокат Порошенко Илья Новиков.

В ГБР готовят ходатайство об избрании меры пресечения в рамках выдвинутого подозрения.

Дело Порошенко

26 мая ГБР вызвало Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконной перевозке культурных ценностей через государственную границу.

Однако Порошенко не явился на допрос, а пришел в музей Ивана Гончара, где открыл выставку картин из своей коллекции, которая станет общедоступной после карантина.

Именно к этим 43 картинам известных художников у ГБР возникли претензии.

Сотрудники бюро приехали в музей и заблокировали вход в кабинет директора.